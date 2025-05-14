Yarın Elektrik Fiyatları Belirlendi 3400 Lira

MEGAVATSAAT ELEKTRİK FİYATLARI BELİRLENDİ

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1379 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 21,9 artış göstererek 1 milyar 660 milyon 221 bin 925 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASA VERİLERİ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00, 20.00 ve 21.00’de 3 bin 400 lira düzeyinde tespit edildi. Aynı zamanda en düşük fiyatın ise saat 12.00’de 1379 lira 49 kuruş olarakbelirlendi. Gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 822 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 808 lira 32 kuruş olarak kaydedildi.

SPOT PİYASADA KAYITLAR

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün 3 bin 399 lira ile en yüksek seviyeye ulaşırken, en düşük fiyat ise 779 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.