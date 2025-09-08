Yarın Hırvatistan ile Maç Var

MAÇ ÖNCESİ ANTRAMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri çerçevesinde yarın Trabzon’da Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde son antrenmanını Papara Park’ta gerçekleştiren milliler, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu ve teknik heyet ile oyuncular basına bilgi verdi.

EGEMEN KORKMAZ: BİZ İYİ HAZIRLANDIK

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, takımın hazır durumuna dair yaptığı açıklamada, “Ben yapı olarak vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim. Alışkanlıkların kolay değişmediğini biliyoruz. Ama biz milli takıma oyuncu vermek hep amacımız. Ayrıca yeni oyuncuları kadroya katmayı da düşünüyoruz. Umut ediyorum taraftarlarımız bizi yalnız bırakmaz” dedi. Korkmaz, iki ülke arasındaki karşılaşmanın heyecan verici olacağını düşünüyor.

SEMİH KILIÇSOY: GALİBİYETİ HEDEFLİYORUZ

Ümit Milli Takım santrforu Semih Kılıçsoy, maça dair duygularını paylaşarak, “Bu benim için ilk yurt dışı tecrübem. Rakibimiz de iyi bir takım ama biz kendimize güveniyoruz. Burada oluşan arkadaşlık ortamı çok iyi. Yarın Trabzon halkını destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EMİRHAN İLKHAN: TRABZON HALKINI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Rakiplerinin güçlü bir ekole sahip olduğunu belirten Emirhan İlkhan, “Biz de iyi bir kadroya sahibiz. Rakibimizin geçiş yönlerini çalıştık. Yarın güçlü bir performans sergileyerek üç puanı almayı umuyoruz. Takım içinde herkes birbirine eşit” yorumunda bulundu. İlkhan, Trabzon halkının desteğinin önemine de vurgu yaptı ve destek beklediklerini söyledi.

Antrenman sonrası futbolcular ısınma hareketlerinden sonra pas çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik odaklı antrenmanlar gerçekleştirildi. Karşılaşma yarın saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.