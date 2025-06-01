Yarın Süreci Değerlendirip Devam Edeceğiz

İŞÇİLER DÖRDÜNCÜ GÜNDE DE EYLEMDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 23 bin işçiyi etkileyen bir uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine işçiler, belediye binası önünde dördüncü gün de eylemlerine devam etti. İşçiler, aileleriyle birlikte Kültürpark’ta buluşup alkışlar eşliğinde halay çekti. DİSK Genel-İş tarafından yapılan açıklamada, “Yarınla ilgili süreci değerlendirip ona göre yolumuza devam edeceğiz. Çadırımız dışarda, katılmak isteyenler gözcü arkadaşlarla beraber direnişe devam edebilirler. Memiş başkan da çağrıda bulunmuştu. Yarınki çağrımıza daha da kitlesel katılım sağlamak adına ailemizde kim varsa çocuklarımızı da bu direniş bitene kadar yanımızda getirelim. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim” denildi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Kültürpark 4 Nolu Hol Meclis Salonu’nda yapacağı açıklama iptal edildi. Başkan Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda sendika yetkililerine hitap etti. Tugay, sendika temsilcilerinin taleplerini anladığını belirterek, “Sayın Sendika Yetkilileri, meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim. Sizleri anlıyorum, 2024 yılının mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz. Başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz. Haklısınız, biz de bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Ama belediye olanakları içinde makul bir sürede olmak kaydı ile. Hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın” şeklinde konuştu.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR