“Yarın Süreci Değerlendirip Devam Edeceğiz”

İŞÇİLER BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uzlaşmayla ilgili olarak işçiler dördüncü günde de belediye binası önündeki protestolarını sürdürüyor. Aileleriyle birlikte Kültürpark’ta toplanan işçiler, alkışlar eşliğinde halay çekerek birlikteliklerini gösterdi.

GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

DİSK Genel İş tarafından yapılan açıklamada, “Yarınla ilgili süreci değerlendirip ona göre yolumuza devam edeceğiz. Çadırımız dışarda, katılmak isteyenler gözcü arkadaşlarla beraber direnişe devam edebilirler. Memiş başkan da çağrıda bulunmuştu. Yarınki çağrımıza daha da kitlesel katılım sağlamak adına ailemizde kim varsa çocuklarımızı da bu direniş bitene kadar yanımızda getirelim. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim.” denildi.

BAŞKANDAN SENDİKA YETKİLİLERİNE CEVAP

Başkan Cemil Tugay’ın Kültürpark 4 Nolu Hol Meclis Salonu’nda yapmayı planladığı basın toplantısı iptal edildi. Başkan Tugay sosyal medya üzerinden sendika yetkililerine seslenerek, “Sayın Sendika Yetkilileri, meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim. Sizleri anlıyorum, 2024 yılının mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz. Başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz. Haklısınız, biz de bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Ama belediye olanakları içinde makul bir sürede olmak kaydı ile. Hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın.” ifadelerini kullandı.