Yarın TBMM Başkanlık Seçimi Yapılacak

TBMM’DE MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ YARIN GERÇEKLEŞECEK

TBMM Genel Kurulu’nda, yarın 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi yapılacak. AA muhabirinin derlemesine göre, AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday olarak gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar’ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’nın ve Yeni Yol Partisi de Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ın isimlerini meclis başkanı adayı olarak TBMM’ye sundu.

SEÇİM İŞLEYİŞİ VE OYLAMA SÜRECİ

TBMM Genel Kurulunda yarın gerçekleşecek seçimde, 5 aday yarışacak. Seçim gizli oy ile yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki oranı, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü oylama gerçekleştirilecek. Dördüncü oylamada en yüksek oyu alan aday, TBMM Başkanı olarak belirlenecek. Bugüne kadar TBMM Başkanlığı görevini 30 milletvekili üstlendi. Numan Kurtulmuş’un dışında birinin seçilmesi durumunda, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.

TARIHSEL BAĞLAMDA TBMM BAŞKANLIĞI

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana, en uzun süre görevde kalan TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935’te başkan seçilen Renda, 1946’ya kadar kesintisiz olarak 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görevde kalan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık süresiyle İsmet Sezgin oldu. En fazla TBMM Başkanı çıkaran il ise İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul seçim çevresinden TBMM Başkanlığı görevini üstlenen isimler arasında Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş yer alıyor.