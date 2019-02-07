Yarın yapılacak 20 bin atama için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin konuştu.
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak.
ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?
Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor;
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.
HÜRRİYET