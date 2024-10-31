“Yarının Köyleri Projesi Üçüncü Dijital Merkez”

DİJİTAL MERKEZİN AÇILIŞI

E-ticaret platformu Trendyol’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle gerçekleştirdiği kırsal kalkınma projesi “Yarının Köyleri” kapsamında üçüncü dijital merkez, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle Taraklı’da faaliyete geçti. Bu proje, teknoloji imkanlarının köylere götürülerek istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin korunması yoluyla kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Köylerde oluşturulan dijital merkezlerde, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılımıyla kapsamlı eğitim ve çalışma programları düzenleniyor. Bu süreçte Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaşmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Böylece yerel üreticilerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin köyden doğrudan hem yurtiçi hem yurtdışındaki müşterilere ulaşabilmesi sağlanıyor.

PROJENİN GEVŞETİLMESİ

Yarının Köyleri projesinin ilk dijital merkezi, Aralık 2023’te Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Köyü’nde hizmete girdi. İkinci dijital merkez ise Mayıs 2024’te İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Ulamış Köyü’nde açılacak. Sakarya-Taraklı’nın ardından Diyarbakır ve Hatay illerinde de yeni dijital merkezlerin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Proje, 2028 yılının sonuna kadar dijital merkez sayısını 10’a çıkararak 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, belirlenen bölgelerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının proje ile yüzde 60 artması bekleniyor.

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu merkez; toplumun tüm üyelerine dijital beceriler konusunda eğitim vererek ve farklı yerel ürünler için küresel pazarları açarak, yereldekilerin gelirlerini desteklemeye, fırsatları eşitlemeye ve köyle şehir arasındaki yaşam kalitesi uçurumunu kapatmaya yardımcı olacaktır” dedi.