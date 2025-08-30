Yarış Oyunu Oynarken Vites Kolunu Kırdı

OĞULUN HEYECANI İLERİ GİTMEYİ SÜRÜKLÜYOR

Bursa’da bir oyun salonunda yaşanan ilginç bir olay, dikkatleri üzerine çekti. Oyun salonunda yarış oyunu oynayan bir çocuk, tamamen oyuna dalarak beklenmedik bir şekilde vites kolunu kırdı. Çocuğun oyunun heyecanına kapılması, hem eğlenceli hem de şaşırtıcı anlar yarattı.

GÖRÜNTÜLER OLAYI KAYDETTİ

Bu sıra dışı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çocuk, oyunun verdiği adrenalini fazlasıyla hissedip kendisini kaybetti. Vites kolundaki hasar, oyun salonunda başkalarının da ilgisini çekti ve sonrasında konuşulan bir konu haline geldi.