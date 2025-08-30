Haberler

Yarış Oyunu Oynarken Vites Kolunu Kırdı

OĞULUN HEYECANI İLERİ GİTMEYİ SÜRÜKLÜYOR

Bursa’da bir oyun salonunda yaşanan ilginç bir olay, dikkatleri üzerine çekti. Oyun salonunda yarış oyunu oynayan bir çocuk, tamamen oyuna dalarak beklenmedik bir şekilde vites kolunu kırdı. Çocuğun oyunun heyecanına kapılması, hem eğlenceli hem de şaşırtıcı anlar yarattı.

GÖRÜNTÜLER OLAYI KAYDETTİ

Bu sıra dışı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çocuk, oyunun verdiği adrenalini fazlasıyla hissedip kendisini kaybetti. Vites kolundaki hasar, oyun salonunda başkalarının da ilgisini çekti ve sonrasında konuşulan bir konu haline geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da 78 Kg Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da bir balıkçı, Yeşilırmak Nehri'nde 2,20 metre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakaladı. Balığı tutmak için 2 saat çaba harcadı.
Haberler

Kilis Ve Kahramanmaraş’ta Resepsiyon Düzenlendi

Kilis ve Kahramanmaraş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte zaferin önemi vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.