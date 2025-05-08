Yarış Planı Jandarma Tarafından Engellendi

JANDARMA MÜDAHALESİ YARIŞI ENGELLEDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir grup gencin yasa dışı motosiklet yarışı planı, jandarma ekipleri tarafından engellendi. Yarış hayali kuran gençlerin motosikletleri çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü ve sürücülerine yaklaşık 400 bin TL ceza uygulandı.

YARIŞ HAZIRLIĞI YAPAN GENÇLER YAKALANDI

Akyazı’da motosiklet grubu, yarışı düzenlemek için hazırlıklara başladı. Jandarma ekipleri ise Osmanbey Mahallesi’nde bu hazırlıkları fark etti ve gençlerin korsan yarışı planını suya düşürdü. Operasyon sırasında birçok motosiklet çekiciye yüklenerek otoparka çekilirken, bazı araçların trafikten men edildiği aktarıldı. Bu süreçte, yarış hayalleri sona eren sürücülere ağır para cezaları verildi.

POZ VEREN GENÇLERİN ANI GÜNDEM OLDU

Jandarmaya yakalanan gençlerin çekici üzerindeki motosikletlerin önünde poz verdikleri anlar sosyal medyada dikkat çekti. Motosiklet sürücülerinin bir yandan ceza alırken bir yandan da bu anları fotoğraflamış olmaları, durumu daha ilginç hale getirdi.