‘Yarısı Bizden’ Başvurular Devam Ediyor

BAHÇELİEVLER’DEN YÜKSEK BAŞVURU ORANI

İstanbul genelinde yürütülen ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında yapılan toplam 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738’i Bahçelievler’den geldi. Bu durum, Bahçelievler’i yüzde 22’lik oranla en fazla başvuru yapılan ilçe haline getiriyor. Deprem riskine karşı başlatılan dönüşüm seferberliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde devam eden bu kampanya, vatandaşlara ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmeleri için hibe, kredi ve taşınma desteği sunuyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin liralık finansman desteği sayesinde, vatandaşlar binalarını güvenli bir şekilde yeniden inşa edebiliyor.

KENTSAL DÖNÜŞÜME VERİLEN DESTEK

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kentsel dönüşümün son derece önemli olduğunu vurguladı. Bahadır, “17 Ağustos 1999’u unutmadık, 6 Şubat 2023’ü de unutamayız. ‘Eski, kötü, mezar ev, deprem evi’ dediğim yapılar yavaş yavaş eriyor. Bahçelievler’de 22 bin bina var. Bunların yüzde 40’ı 1999 sonrası yapıldı, geri kalan yüzde 60’ını yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

Bahadır, göreve geldikten sonra ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 8 planı hayata geçirdiklerini belirtti ve toplamda 7 bin binanın yenilenmesi için teşvik sağlandığını ifade etti. Kentsel Dönüşüm İrtibat Büroları kurarak, vatandaşların bilgiye kolay erişimini sağladıklarını dile getiren Bahadır, “Vatandaş belediyeye gelmeden, evine en yakın noktadan hakkını öğreniyor” dedi. Devletin sağladığı destekle sürecin hızlandığını, ancak bu konuda asıl sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kentsel dönüşümün hız kazanması için vatandaşları harekete geçmeye davet eden Bahadır, “Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, kendilerini seviyorlarsa komşularıyla anlaşsınlar. Noter sözleşmesini yapsınlar ve bize gelsinler. Bu imkanları kaçırmayın. Bahçelievler’de 8 plan notuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında sınırsız fırsat var. Lütfen ölüm evlerinde oturmayın” ifadelerini kullandı. Bahçelievler’de 2024 yılı itibariyle 400 binanın yıkıldığını ve 2025 sonunda bu rakamın 700-1000 arasında olacağını ifade etti. Belediye olarak çeşitli teşvikler uyguladıklarının altını çizen Bahadır, 600 metrekarelik birleşim sağlayan vatandaşlara yüzde 15 bonus hakkı verildiğini kaydetti.

Bahadır, modern bir Bahçelievler inşası hedeflerinde olduklarını ve olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. “Belediyecilikteki asıl misyonumuz bu. Planlarımız hazır, hükümetimiz destek veriyor. Böyle devam ederse Bahçelievler güvenli bir ilçe olacak” diyerek konuşmasını noktaladı.