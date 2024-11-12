Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Adımları Yarısı Bizden Kampanyasına Başvuru Nasıl? İstanbul Riskli Yapılar İçin Şartlar

İSTANBUL’DA GÜVENLİ KONUT DÖNÜŞÜMÜ HIZLANIYOR

İstanbul’daki riskli yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyasıyla güvenli konut dönüşüm süreci hız kazanıyor. Bu kampanyadan nasıl yararlanılacağı ve başvuru aşamaları birçok kişi tarafından merak ediliyor.

BAŞVURU SÜRECİ ARTIK DAHA KOLAY

Yarısı Bizden kampanyasına katılmak isteyenler için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmasına gerek kalmadan başlıyor. Böylece başvuru süreci, İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli bina sahipleri için daha hızlı ve kolay bir hale geliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen riskli yapı sahiplerinin izlemesi gereken adımlar netleşti.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yarısı Bizden kampanyasına başvurmanız için öncelikle ilçe belediyelerine başvurmanız gerekmektedir. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti gerçekleştirilir. Daha sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanarak süreç tamamlanır. İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli yapıya sahip her bina sahibi, bu kampanyadan yararlanabilir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca bu ilçelerdeki riskli yapı sahipleri bu süreçten faydalanabiliyor.