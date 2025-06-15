Yarısı Bizden Kampanyası Devam Ediyor

ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanan Serçe ailesinin görüntülerini sosyal medya platformunda paylaştı. Bakan Kurum, “Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, yarısı bizden” sözlerini kullandı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, dönüşümü hızlandırıyor. Güngören’de riskli binasını yenilemek isteyen Serçe ailesi, bu kampanya ile evlerini dönüştürdü.

AİLELERDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Baba Erdal Serçe de görüntülerde, “Yarısı Bizden’in bize bayağı bir katkısı oldu. Eski yapı, çürük bir yapıydı. Demirleri dışarı çıkmıştı, güvenilir bir bina değildi. Onun için biz de yenilemeyi düşündük” dedi. Kat malikleri olarak müteahhitle görüştüklerini ifade eden Serçe, “İnsanlara önerim; binalarını yenilemeleri, gece rahat ve güvenilir bir şekilde uyumaları” diye ekledi. Erdal Serçe, Türkiye genelinde kentsel dönüşümün yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Geleceğimiz olan çocukların güvenli şekilde kalması için daha sağlam bina, daha huzurlu bir ev olur inşallah” açıklamasını yaptı.

KAMPANYA FAYDALARI

Erdal Serçe’nin oğlu Batuhan Serçe ise deprem gerçeğine dikkat çekerek, “Çoğu bina riskli. En kısa sürede herkesin kendi binasını kontrol ettirip kentsel dönüşüme yetişmesini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı. Sürecin kolay olduğunu belirten Batuhan Serçe, “Zaten çoğu belediye de bunun hakkında detaylı bilgiler veriyor. Gidip hemen bilgilenseler, kendileri başvururlar. Gönülleri rahat olsun, biz aldık, siz niye alamayasınız?” şeklinde konuştu.

YARISI Bizden KAMPANYASI DETAYLARI

2023 yılı itibarıyla İstanbul’da riskli binalarda yaşayan vatandaşların güvenli konutlara ulaşmasını amaçlayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası doğrultusunda, hak sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL düşük faizli kredi ve ayrıca 125 bin TL taşınma yardımı sağlanıyor. Alınan bu krediler, yapı ruhsatının alınmasının ardından 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor ve geri ödeme süreci 10 yıla kadar uzatılıyor. İlk yıl için faizsiz sağlanan bu finansman desteği, vatandaşların kentsel dönüşüm sürecine daha kolay dâhil olmasını sağlıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye giriyor, inşaatları üstlenerek süreci hızlandırıyor. 875 bin TL’lik hibe, toplam inşaat maliyetinden düşülüyor, kalan tutar ise uygun koşullarla taksitlendiriliyor.