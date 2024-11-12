“Yarısı Bizden” Kampanyası Hakkında Sorular ve Cevaplar

Kentsel dönüşüm süreçlerinde vatandaşların üzerindeki mali yükü azaltmak amacıyla çeşitli finansal destekler sağlanıyor. İstanbul’da uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyası çerçevesinde, vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilgili merak edilen konulara 15 soruyla yanıt veriyor.

KAMPANYANIN HIZLANDIRILMASI

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yaşam alanları oluşturmak hedefiyle “Yarısı Bizden” kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, İstanbul’un 39 ilçesini kapsıyor ve Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. İlk başvuru dönemi 26 Nisan-2 Haziran 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru toplandı. 9 Ağustos’ta kampanyanın yeni bir dönemi başlatıldı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, 11 Ekim’de Bakan Kurum, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlandığında Bakanlığın devreye girebileceğini bildirdi.

“Yarısı Bizden” kampanyası çerçevesinde toplamda 2.4 milyar TL’lik destekle 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye destek ödemeleri başladı. Kampanya kapsamında, Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi veriyor. Bunun dışında, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi sunuluyor. Bir dükkan için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi sağlanıyor, diğer dükkanlar için 700 bin TL kredi desteği veriliyor. Böylelikle, Bakanlığın her bir konut için sağladığı toplam 1,5 milyon TL’lik finansman desteğinden yararlanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Alan bazlı büyük dönüşümler için ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle vatandaşlara destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar, Yarısı Bizden kampanyasındaki 700 bin TL’lik hibe desteğinden faydalanabiliyor. TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor ve hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor, arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN FAYDALANMAK İÇİN SORULAR

İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli yapı sahipleri kampanyadan yararlanabiliyor. Projede yeni yapı, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli. Ayrıca, Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara başvurarak risk durumu tespit edilebiliyor. Başvurular, kat irtifakı kurulduktan sonra ilçe belediyesine yapılacak ve hak sahibi tespiti için randevu alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle destek sağlanması halinde, tam uzlaşma sağlandığında inşaat desteği veriliyor.

Kredi ve hibe destekleri ile ilgili daha fazla bilgi, kampanya süresince sağlanacak. Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlamaktadır. Tahliye desteği, tek seferde 100 bin TL olarak ödeniyor ve kiracılar da bu destekten faydalanabiliyor. Ayrıca, otopark ve sığınak yapımı durumunda hak kaybı olmuyor. Kredi için gelir şartı da aranmaz.