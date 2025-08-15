Yarısından Sonra Sonuç 3

Haberler

YARIŞMA PROGRAMI HAKKINDA

2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana yayınlanmakta olan yarışma programı, günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunuyor. Program, genel kültür, mantık ve matematik sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SORU VE CEVAP ANALİZİ

Peki, “9876’nın yarısından 9870’in yarısı çıkarılınca sonuç kaç olur?” diye sorulursa, seçenekler şöyle: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4.

Doğru cevap C şıkkıdır. İlk olarak, 9876’nın yarısını hesaplamak gerekiyor: 9876/2 = 4938. Şimdi, 9870’in yarısı hesaplanmalı: 9870/2 = 4935. İki sayının farkını bulduğumuzda: 4938 – 4935 = 3 elde ediyoruz. Yani, 9876’nın yarısından 9870’in yarısı çıkarıldığında sonuç 3 oluyor.

Simge Sağın, Erdem Kınay’la konuştu

Erdem Kınay'ın "Simge'yi keşfeden benim ama patlatan Icardi" ifadesine karşılık veren Simge Sağın, kendi başarısının kendi çabasıyla kazanıldığını belirterek gerilimi arttırdı.
Futbol Tutkunları İçin Maçlar Geliyor!

15 Ağustos'ta futbolseverleri bekleyen yerel ve Avrupa liglerindeki heyecan dolu maç programı, taraftarları ekran başına toplayacak. Maç takvimini merakla bekliyorlar.

