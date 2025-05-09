Yarışma, Aileyi Güçlendirdi ve Eğlendirdi

YARIŞMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, “Güçlü Bağlar, Mutlu Anılar” projesi çerçevesinde düzenlenen “Ailemle Yarışıyorum” etkinliği, oldukça renkli anlara ev sahipliği yaptı. Kaymek Tesisleri’nde gerçekleşen programa ilçe protokolü, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ YARIŞMASI

Hızır İlyas Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngördü İmam Hatip Ortaokulu, Kovalı Ortaokulu ve Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri, anneleriyle birlikte bilgi yarışmasında yarıştı. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi, etkinliğin hem anlamını artırdı hem de eğitimsel bir deneyim sundu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürleri Ali Kaplan ve Murat Şahin, Hızır İlyas Ortaokulu Müdüresi Hatice Yetişen, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Yarışma sonunda Hızır İlyas Ortaokulu birinci, Mithatpaşa Ortaokulu ikinci ve Şehit Mehmet Güngördü İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli para ödülleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, “Bu yarışmayı, aile bağlarını güçlendirmek ve kitap okumayı teşvik etmek amacıyla planladık. Anlamlı bir etkinlik oldu. Birinci olan öğrencimiz Azra Değirmenci’yi ayrıca doğum gününde böyle bir başarı elde ettiği için kutluyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

AZRA DEĞİRMENCİ’Yİ KUTLADILAR

Yarışmada birinci olan Azra Değirmenci, “Çok mutluyum, kitap okumak da yarışmak da çok güzeldi. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımı kutluyorum” diyerek duygularını paylaştı. Azra’nın annesi ise, “Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Program, ödüllerin dağıtılmasının ardından sona erdi.