Yarışma anısına duygusal anlar yaşandı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İngiltere’de yayımlanan popüler bilgi yarışması Blankety Blank’in 14 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmayı kazanan Nathanael Hill’in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Liverpool doğumlu olan 39 yaşındaki eski Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) mensubu Nathanael Hill, yarışmanın yeni bölümünde büyük ödülü kazanarak gecenin galibi oldu.

NATHANAEL HILL’İN VEFATI

BBC tarafından yapılan açıklamada, Nathanael’ın aylar önce, 25 Nisan’da vefat ettiği doğrulandı. Yarışma sonunda yayınlanan özel anma mesajında, Nathanael’in at üstündeki bir fotoğrafı yer aldı. Görüntüye, “Nathanael Hill 1985–2025” yazısı eşlik etti.