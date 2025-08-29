Yarışma, bilgi ve güveni birleştiriyor

YARIŞMA AŞAMASINDA İLGİ ÇEKİCİ SORULAR

Programın son bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Yarışmacının vereceği kararı bekleyen seyirciler, aynı zamanda soruların yanıtlarının doğruluğunu kendileri kontrol etmeye girişti. Eğlenceli bir öğretim sunan Güven Bana, ekran karşısındakilere yarışmacı gibi düşünme olanağı tanıyor. Bu durum, programı basit bir bilgi yarışmasından daha fazlası haline taşıyor.

YÖNLERE DÖNÜŞ SORUSU

Yarışmada sorulan bir soru dikkat çekiyor: “Yan yana duran ve yüzleri kuzeye dönük iki kişiden biri, 450 derece sağa; diğeri, 540 derece sola döndüğünde bakacakları yönler hangi ikisi olur?” Cevap seçenekleri arasında; A: Batı ve güney, B: Doğu ve güney, C: Batı ve doğu, D: Kuzey ve güney bulunuyor. Doğru cevap B: Doğu ve güney olarak belirlendi.

GÜVEN VE STRATEJİNİN YERİ

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılan özgün bir yapıya sahip. Yarışmanın merkezinde sadece bilgi değil; güven ve strateji de etkin bir rol oynuyor. Yarışmanın temel yapısı şu şekilde: Daha önce birbirini tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon TL’lik büyük ödül için stüdyoda buluşuyor. Bilgi sorularını doğru bir şekilde yanıtladıkça, ödül havuzundaki miktar artıyor. Ancak yarışmanın asıl gerilimi, “güven” temeline dayanıyor. Belirli anlarda yarışmacılara butona basıp yarışmadan çekilme hakkı veriliyor. Eğer bir yarışmacı butona basarsa, o ana kadar toplanan tüm parayı tek başına alabiliyor. Bu durumda diğer yarışmacı ödülsüz kalıyor. Yarışmacılar, güvenerek birlikte devam edebiliyor ama her an biri diğerini saf dışı bırakma olanağına sahip. Bu ikilem, yarışmanın heyecanını artırıyor.

İNSANİ YÖNE VURGU

Yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor. Onların tepkileri ve yaşadıkları duygular, programın insani yönünü ön plana çıkarıyor. Güven Bana, bilgiyle birlikte karşılıklı güven ve stratejik kararların belirleyici rol oynadığı farklı ve heyecan verici bir yarışma deneyimi sunuyor.