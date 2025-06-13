Yarışma Bölümünde Gelin Ve Puanlar

YARIŞMADA HEYECAN DORUKTA

Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümünde çeyrek altını kazanan isim ve elenme tehlikesiyle karşılaşan gelin yine büyük ilgi topladı. Haftanın son günü olması nedeniyle çeyrek altını kazanan gelin ve elenen isim merak konusu oldu. Peki, 13 Haziran 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı ve kim yarışmaya veda etti?

YARIŞMACILAR YÜKSEK PUAN İÇİN MÜCADELE ETTİ

Bugünkü bölümde yarışmacılar, kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde yaparak yüksek puanları toplamak adına çaba gösterdi. Gelinim Mutfakta 13 Haziran puan durumu, gün sonunda gerçekleştirilen puanlamalarla netlik kazandı. Günün sonunda en yüksek puanı elde eden yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu. Jüri üyeleri ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanlar doğrultusunda Gelinim Mutfakta 13 Haziran puan durumu sıralaması dikkat çekti.