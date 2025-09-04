Yarışma, izleyicilere bilgi sunuyor

ILGI ÇEKEN SORULAR

Programın son bölümünde seyircilerde büyük bir ilgi yaratan sorular yöneltildi. İzleyiciler, yarışmacının kararını beklerken bir yandan da verilen cevapların doğruluğunu kontrol etmeye çalıştı. Eğitici bir eğlence sunan “Kim Milyoner Olmak İster”, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından farklı bir yere taşıyor.

GUINNESS DÜNYA REKORU

Peki, Guinness Dünya Rekorları’na göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesine sahip Pakistanlı Mangi ailesinin 1 Ağustos’ta doğan kaç ferdi var? Seçenekler şunlar: A: 9 B: 8 C: 7 D: 5. Cevap: A. Pakistanlı Mangi ailesi, anne, baba ve çocuklardan oluşan toplam 9 ferdinin tamamıyla 1 Ağustos’ta doğmuş olmasıyla bu rekoru elinde bulunduruyor.

BÜYÜK ÖDÜL ŞANSI

Dünyanın en çok izlenen yarışması, atv ekranlarında heyecanını sürdürmeye devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan programda, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL kazanma fırsatını elde ediyor. Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj, 2. soruda 5.000 ₺ kazanmayı sağlarken, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanılıyor. 13. soruyu doğru yanıtlayan kişiler büyük ödülü kazanma fırsatını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek, en son doğru yanıtladığı sorunun ödülünü alma hakkına sahip oluyor. Bu benzersiz formatla “Kim Milyoner Olmak İster”, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!