Yarışma İzleyicilere Etkileyici Deneyim Sunuyor

İZLEYİCİLERİ MERAKLANDIRAN SORULAR

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaratıyor. Yarışmacının yanıtını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı bulmak için araştırma yapma isteği hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim sunuyor. Onlar da yarışmacının yerine geçerek cevap arayışında bulunuyor. Peki, “1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde kaç farklı futbol takımı şampiyon olmuştur?” A: 4 B: 5 C: 6 D: 7 Cevap : C

HEYECAN DOLU YARIŞMA

Türkiye’nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, atv’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı, 5 Milyon TL değerindeki büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor: • 2. soru 5.000 ₺, • 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde. Bir soruda takıldığınızda, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanıyorsunuz. Eğer yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlayabiliyorsunuz.

STRATEJİ VE BİLGİ YARIŞMASI

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor! Yarışmanın her bölümü seyircileri ekrana bağlayan ve onları düşünmeye sevk eden sorularla dolu.