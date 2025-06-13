‘Yarışma Ödül Töreni Gerçekleşti’

ETKİLEYİCİ PROJELERİN TANITIMI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Oku-Yorum Yazı-Yorum Projesi Türkiye Paneli’ ve ‘Destanlarımı Çiziyorum Çizgi Roman Yarışması Ödül Töreni’, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde liselere özel düzenlenen çizgi roman yarışmasında, 51 eser arasından Oğuz Kağan Destanı, Alp Er Tunga Destanı, Göç Destanı, Battal Gazi Destanı ve Manas Destanı’nı konu alan 11 çizgi romanın yazarlarına ödülleri takdim edildi.

GÜVEN VE GURUR DOLU SÖZLER

Bakan Yardımcısı Yelkenci, “Burada birkaç becerinin özellikle çok güzel ve çok etkili bir şekilde yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Onlardan bir tanesi eleştirel okuma, bir diğeri yaratıcı yazarlık ve aynı zamanda her ikisini beraber kullanabildikleri yaratıcı çizerlik becerilerinin bu projelerde çok etkili bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Fakat şunu özellikle ifade etmek isterim ki gençlere bir işi teslim ettiğiniz zaman; onlar sizin hedeflediğinizden, sizin öngördüğünüzden, sizin beklediğinizden çok daha ötesine geçiyorlar.” diyerek gençlerin potansiyeline vurgu yaptı. Yelkenci, gençler ve çocuklarla ilgili çalışmalarda sürecin onlara bırakılması gerektiğini de belirtti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DESTAN JELASİ

Yelkenci, geçmişte Türk milletinin uzun kış gecelerinde destan okumalarına örnekler vererek, “Bu destanların çizgi haline getirilmesinde, yüzyıllarca süren bu geleneğin, Battal Gazi okumalarının, gençlerimiz tarafından modernize edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu beni geleceğe dair hem umutlandırıyor, umutlarımızı daha güçlü hale getiriyor hem de gençlerimizle gururlandırıyor ve ayrıca tabii ki mutlu ediyor.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.