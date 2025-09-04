Yarışma Şanslı Yarışmacılara Ödül Sunuyor

IZLEYİCİLERİN YOĞUN İLGİSİ

Programın yayımlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi oluşturuyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan doğru yanıtları öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler kendilerini adeta sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çabalıyor.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN HEYECAN

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılara büyük ödüller kazandıran bu efsanevi yarışma, atv’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu mücadelede, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı tam 5 Milyon TL’nin sahibi oluyor. Her soru, katılımcıyı bir sonraki seviyeye taşırken önemli barajların aşılmasını da gerektiriyor.

Yarışmada 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ barajı geçiliyor. Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL’yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda hata yaparsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilme kararı alabiliyor ve o ana kadar doğru yanıtladığı son sorunun ödülünü kazanıyor. Bu benzersiz formatıyla “Kim Milyoner Olmak İster”, hem bilgi hem de stratejiyi bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor!