Yarışma Soruları İzleyicileri Heyecanlandırdı

İZLEYİCİLERİN BÜYÜK İLGİSİ

Programın son aşamasında yöneltilen sorular, izleyicilerde yoğun bir ilgi ortaya çıkarıyor. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, aynı zamanda cevapların doğruluğunu kontrol etmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir içerik sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı tanıyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından daha fazlası haline getiriyor.

YARIŞMA FORMATI

Kendine özgü formatıyla dikkat çeken yarışmada, Türkiye’nin yüz ölçümü en büyük ili ile en küçük ilinin yüz ölçümü arasındaki oran sorusu yer alıyor. Soru şöyle: “Türkiye’nin yüz ölçümü en büyük ili yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?” Seçenekler: A: 10 B: 20 C: 30 D: 40. Doğru cevap ise D olarak belirleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL FIRSATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan bu yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürmeye devam ediyor. Yarışma toplamda 13 sorudan oluşuyor ve hepsini doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi olabiliyor. Yarışma süresince belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk büyük baraj, 2. soruda 5.000 ₺ ve 7. soruda ise 50.000 ₺ olarak belirleniyor. Son soruya kadar ilerleyen yarışmacılar, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma fırsatını yakalıyor. Yanlış cevap verilmesi durumunda, en son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacılar istedikleri aşamada çekilerek doğru bildikleri son sorunun ödülünü alabiliyor. Bu eşsiz format, Kim Milyoner Olmak İster’i hem bilgi hem de heyecan dolu anlarla dolup taşıyor.