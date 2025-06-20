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Yarışmacı, 33’ten 3 noksan buldu

ŞAŞKINLIK YAŞATAN SORU

İzleyiciler, “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusuyla şaşırdı. Yarışmaya katılan genç yarışmacı, bu zorlu soru karşısında çeşitli tepkiler gösterdi.

YARIŞMACI ÇEKİLME KARARI ALDI

22 yaşındaki Sıla Sinem Korkmaz, hem üniversite öğrencisi hem de modellik yapıyor. Yarışmanın 7.500 TL değerindeki sorusunda zorlanan Korkmaz, joker haklarını kullandı. Ancak doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilme kararı aldı. Sorunun cevabı için 33’ten 3 noksan olan sayıyı bulmak gerekiyor.

DOĞRU CEVAP HESAPLANDI

Bu sorunun çözümü şöyle; öncelikle 33 – 3 işlemi yapılarak 30 bulunuyor. Daha sonra, 44 – 30 işlemiyle 14 sonucu elde ediliyor. Dolayısıyla doğru cevap, C şıkkı olan 14.

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