“Yarışmacı Rüyasında Elendi”

YARIŞMACI DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS SERGİLEDİ

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in 28 Ağustos tarihli bölümünde Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, izleyenleri etkileyen bir performans sergiliyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen programda Ermutlu, altıncı soruya kadar başarılı bir şekilde ilerliyor.

BARAJ SORUSUNDA HATA YAPTI

Yarışmanın 50 bin TL değerindeki baraj sorusunda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan şiirinin adı soruluyor. Seyirci jokerine başvuran Ermutlu, izleyicilerin yüzde 55 oranında tercih ettiği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini seçiyor. Ancak, doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” oluyor.

DUYGUSAL BİR VEDA

Yanlış cevap sonucu yarışmadan elenen Ermutlu, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek duygusal bir şekilde veda ediyor. Yarışmacı, 5 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.