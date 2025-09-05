Yarışmacılar, potadan kaçınmak için mücadele etti

Bu akşam MasterChef Türkiye’de heyecan doruktaydı. 5 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar potaya kalmamak için büyük bir mücadele sergiledi. Kritik anların yaşandığı programda son eleme adayı da belirlendi. Yarışmayı kimin öne çıkarak tamamladığını merak eden izleyiciler için detaylar burada.

SON ELEME ADAYI BELİRLENİYOR

Bu akşamki bölümde Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın bulunduğu jüri kadrosu karşısında yarışmacıların performansları heyecanla takip edildi. Katılımcılar potaya kalmamak adına tüm yeteneklerini sergilerken, gözler son eleme adayına çevrildi. Eleme potasına girecek isim yine büyük bir merakla bekleniyor.

HAFTANIN TAKIMLARI DUYURULDU

Yeni haftanın takımları da bu bölümde belli oldu. Mavi Takım’ın kaptanı Ayla olurken, Mavi Takım’da bulunan yarışmacılar; Hakan, Sümeyye, Onur, Eylül, Özkan, Sercan, İhsan, Cansu ve İrem şeklinde sıralandı. Kırmızı Takım ise Çağlar’ın kaptanlığında; Çağatay, Furkan, Sezer, Gizem, Mert, Ayten, Nisa, İlhan ve Barış’tan oluşuyor. Mavi Takım, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanarak avantajı elde etti.

YARIŞMACILAR ARASINDAKİ REKABET

Bireysel dokunulmazlık kazanan Sezer ise haftanın beşinci eleme adayı olarak Çağatay’ın adını verdi. Takım oylamasının sonuçlarına göre Mert, altıncı eleme adayı olarak potaya giren isim oldu. Yarışmanın gidişatı ise izleyiciler için büyük heyecan taşımakta. Son eleme adayının kim olacağının açıklanmasıyla birlikte, MasterChef Türkiye’de dönem tamamlanacak.