Yarışmacılar, Zeytinyağlı Yemekler İçin Mücadele Etti

YARIŞMACILAR ZEYtİNYAĞLI YEMEKLER İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yarışmacılar, en lezzetli zeytinyağlı yemekleri ortaya koymak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu bölümde, hangi takımın dokunulmazlık kazanacağı henüz belli değil. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise ilerleyen dakikalarda netleşecek. Ancak şu an için dokunulmazlık elde eden ismin kim olduğu duyurulmadı.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANMAYI BEKLİYOR

Takımlar arasındaki kıyasıya mücadele ve şeflerin vereceği kararlar sonucunda iki yarışmacı eleme potasına girecek. Eleme adaylarının isimleri açıklandığı zaman haber güncellenecek. Yarışmacılar, zeytinyağlı yemeklerdeki becerilerini sergilerken, izleyiciler de heyecan dolu anlara tanıklık ediyor.