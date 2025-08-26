Haberler

Yarışmacılar, Zeytinyağlı Yemekler İçin Mücadele Etti

Yarışmacılar, en lezzetli zeytinyağlı yemekleri ortaya koymak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu bölümde, hangi takımın dokunulmazlık kazanacağı henüz belli değil. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise ilerleyen dakikalarda netleşecek. Ancak şu an için dokunulmazlık elde eden ismin kim olduğu duyurulmadı.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANMAYI BEKLİYOR

Takımlar arasındaki kıyasıya mücadele ve şeflerin vereceği kararlar sonucunda iki yarışmacı eleme potasına girecek. Eleme adaylarının isimleri açıklandığı zaman haber güncellenecek. Yarışmacılar, zeytinyağlı yemeklerdeki becerilerini sergilerken, izleyiciler de heyecan dolu anlara tanıklık ediyor.

Adıyaman’da Oğlu Babasını Bıçakladı

Adıyaman'da bir baba, eşine şiddet sonrası oğlu tarafından bıçaklandı. 12 yaşındaki çocuk, annesine yapılan darbe karşısında babasına müdahale ederek onu ağır yaraladı.
Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.

