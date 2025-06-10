Yarışmada çeyrek altın kazanan kişi

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan yine zirveye ulaştı. Çeyrek altını kazanan yarışmacı ve elenme tehlikesi ile karşılaşan gelin, izleyicilerin dikkatini çekti. Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu araştırmaları sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Yarışmacıların performansları, ekran başındaki izleyicilerle birlikte sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmadaki gelinler, kendilerine verilen tarifleri en iyi şekilde yaparak yüksek puan toplamak için çaba gösterdi. Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu gün sonunda yapılan puanlamalarla ortaya çıktı. Gün bitiminde en yüksek puanı alan yarışmacı, çeyrek altının sahibi oldu. Jüri üyelerinin ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanlar sonucunda Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu sıralaması dikkat çekici bir şekilde şekillendi.