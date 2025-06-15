Yarışmada Kayıp Para Sorusu Var

YARIŞMADA GÜNDEME GELEN SORU

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölüm, izleyicilerde merak uyandıran bir soruyu gündeme getirdi. Yarışmada, “Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?” sorusu yer aldı.

DOĞRU CEVAP TOKYO

Verilen seçenekler arasında, doğru cevap Tokyo oldu. Diğer seçenekler arasında ise Kopenhag, Buenos Aires ve Yeni Delhi yer aldı. Bu durum, yarışmanın heyecanını artıran unsurlardan biri haline geldi. İzleyiciler, sorunun yanıtını merakla araştırmaya başladı.