Yarışmada Miras Paylaşımı B: Yarısı Eşine Yarısı Kardeşine

YENİ SORULARIZ HEYECAN YARATIR

Yarışmadaki yeni sorular, ekran başında olan herkesi düşünmeye zorlayarak heyecan yaratıyor. Cevapları merak edilen sorular karşısında yarışmacılar kadar izleyiciler de büyük bir heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici yapısıyla izleyiciler, yarışmacıların yerine geçerek cevap vermek için çaba harcıyor. Bu bağlamda, Türk Medeni Kanunu’na göre ebeveyni vefat etmiş, çocuğu olmayan, yalnızca kardeşi bulunan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirasının nasıl paylaştırılacağı sorusu dikkat çekiyor. Cevap seçenekleri arasında “Tamamı eşine kalır”, “Yarısı eşine, yarısı kardeşine kalır”, “Üçte ikisi eşine, üçte biri kardeşine kalır” ve “Tamamı kardeşine kalır” bulunuyor. Doğru cevap ise “Yarısı eşine, yarısı kardeşine kalır” olarak belirleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL VE BARAJ SORULARI

Dünyanın en popüler ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayan talihli yarışmacı, 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. Bu baraj soruları, yarışmacılara belli bir güvence sunuyor: 2. soru için 5.000 ₺, 7. soru olan baraj sorusu için 50.000 ₺ ve son soru olan 13. soru için 5.000.000 ₺ ödül seçeneği bulunuyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçilen baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Ayrıca yarışmadan çekilme kararı alındığında, en son doğru bildiği sorunun karşılığındaki ödül ile yarışma tamamlanıyor.