Yarışmada Ödül Kazanan Yarışmacı Açıklandı!

YENİ BÖLÜM VE YARIŞMACILARIN MÜCADELESİ

‘Masterchef Türkiye 2024’ün yeni bölümü izlendi. Yarışma, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri olarak yer aldığı bir bölümdü. Bu bölümde Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları, 100 bin TL’lik ödül için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışma sonunda ödülü kazanan yarışmacı belirlendi.

KADIN BUDU KÖFTE YARIŞMASI

İlk turda yarışmacılardan ‘Kadın Budu Köfte’ yapmaları istendi. Mehmet Şef, “Kesinlikle kadın budu köfte pofuduk olur. Kestiğimiz zaman bize doğru gelecek, pirinç ve kıyma dengesi çok iyi olacak. Dış kaplaması tamamen kaplanacak. Oralarda yumurta değmemiş yerler olmaz. Soğan, kıyma dengesi çok önemli” dedi. Yarışmacılar bu yönergeleri dikkate alarak hazırlıklarına devam etti.

ERİM’İN TALİHSİZ KAZASI

Yarışma sırasında Erim, tenceresini boşalttıktan sonra bulaşığa götürmek isterken ayağının kayması sonucunda talihsiz bir şekilde yere düştü. Diğer yarışmacılar, arkadaşlarının durumunu sordu. Erim, iyi olduğunu ilettikten sonra herkes yarışmaya devam etti.

ŞİRİN’İN TABAĞININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ

Yarışmacılar, tabaklarını düzenledikten sonra Şirin, “Şefim ben 4 tane olmasını unuttum. Üç tane koydum” ifadesiyle hatasını bildirdi. Şefler, yarışmacının yeterli sayıya ulaşmadığı için tabağının değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.

ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI

Günün en iyi yemeğini yaparak şeflere kaşık attıran yarışmacı Onur, bu başarıyla ödülü kazanan isim oldu.