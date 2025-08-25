Yarışmada Sorulan Batı İfadesi

YARIM ENDEKSLİ SORU HAZIRLIYOR

Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, izleyicilere “Hangisi batı anlamına gelen bir ifadedir?” sorusunu yöneltti. Bu soru, hem genel kültür hem de dil bilgisi açısından katılımcıları düşünmeye yönlendirdi. Yarışma yayınlandıktan sonra, izleyicilerin arama motorlarında “Hangisi batı anlamına gelir?” şeklindeki sorgulamalarda belirgin bir artış görüldü.

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Bu yarışmadaki doğru cevabı merak edenler için, “batı” anlamına gelen ifade hangi seçenekle doğrudur? Seçenekler arasında: A) Gündoğdu, B) Günyükseldi, C) Günalçaldı ve D) Günindi bulunmaktadır. Doğru cevap ise D şıkkıdır. Yani “batı” ifadesinin doğru karşılığı “Günindi” şeklindedir.