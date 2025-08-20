Haberler

Yarışmada Sorulan Soru Şuydu: “Tolstoy’un ‘Anna Karenina’sı Hangi Dilde?” Cevap: RUSÇA

SORUNUN TANIMI

Yarışmacılara yöneltilen soru “Tolstoy’a ait ‘Anna Karenina’ adlı eser ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?” biçimindeydi. Güven Bana yarışması, özellikle klasik edebiyatla ilgilenen izleyicilerin ilgisini topladı. Sorunun basit görünmesine rağmen, yarışma heyecanı ve zaman baskısı altında doğru cevabı bulmak zorlayıcı olabiliyor.

DOĞRU CEVAP

Doğru cevap Rusça. Ünlü yazar Lev Tolstoy’un kaleme aldığı “Anna Karenina”, 19. yüzyılda Rus edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor ve ilk olarak Rusça olarak yayımlanıyor. Bu eser, klasik edebiyatın önemli bir parçası olma özelliğini taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Haberler

Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.