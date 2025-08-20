Yarışmada Sorulan Soru Şuydu: “Tolstoy’un ‘Anna Karenina’sı Hangi Dilde?” Cevap: RUSÇA

SORUNUN TANIMI

Yarışmacılara yöneltilen soru “Tolstoy’a ait ‘Anna Karenina’ adlı eser ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?” biçimindeydi. Güven Bana yarışması, özellikle klasik edebiyatla ilgilenen izleyicilerin ilgisini topladı. Sorunun basit görünmesine rağmen, yarışma heyecanı ve zaman baskısı altında doğru cevabı bulmak zorlayıcı olabiliyor.

DOĞRU CEVAP

Doğru cevap Rusça. Ünlü yazar Lev Tolstoy’un kaleme aldığı “Anna Karenina”, 19. yüzyılda Rus edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor ve ilk olarak Rusça olarak yayımlanıyor. Bu eser, klasik edebiyatın önemli bir parçası olma özelliğini taşıyor.