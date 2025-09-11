Yarışmada Sorular Büyük İlgi Uyandırdı

YARIŞMA HIZLANDIYOR

Programın sona eren bölümünde izleyicilerin üzerinde büyük bir etki bırakan sorular, büyük ilgi yarattı. Yarışmacının alacağı kararı bekleyen seyirciler, hem yarışmacının cevaplarını hem de doğru bilgileri kontrol etmeye çabaladı. Eğlenceli bir öğretim sunan Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı tanıyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından çok daha fazla anlamlı hale getiriyor.

UÇABİLENLER

Seyircilere yöneltilen bir soru ise şu şekildeydi: “Peki, hangisi uçabilir?” Seçenekler ise şöyleydi:

– A: Deve kuşu

– B: Penguen

– C: Tavus kuşu

– D: Kivi

Cevap: C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATINI KESİNLİKLE GÖRÜYORUZ

Dünyada en fazla izlenen ve yarışmacılarına büyük ödüller sunan efsanevi program, atv ekranında heyecan verici anlarla devam ediyor. Yarışma toplam 13 sorudan oluşuyor ve tüm soruları doğru yanıtlayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi olabiliyor. Programda belli aşamalarda önemli baraj soruları yer alıyor. İlk büyük baraj, 2. sorunun sonunda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ ödül kazandırıyor. Yarışmacılar, son soruya kadar ilerlediklerinde 13. soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödülü kazanma şansına sahip oluyor. Eğer bir soruda yanlış yanıt verirse, daha önce geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacılar istedikleri aşamada yarışmadan çekilip en son doğru bildikleri sorunun ödülünü alabiliyor. Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere bilgi dolu ve heyecanlı anlar sunuyor!