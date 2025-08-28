Yarışmada Sorular İzleyiciyi Cezbetmektedir

SON BÖLÜMDEN BÜYÜK İLGİ

Programın yeni yayınlanan bölümündeki sorular, izleyiciler arasında oldukça fazla ilgi yaratıyor. Yarışmacının hangi seçimleri yapacağına merak eden izleyiciler, diğer yandan soruların doğru yanıtlarını bulmaya çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici yapısıyla yarışma, izleyicilere kendilerini adeta sahnede hissettiriyor ve soruları kendi bilgi seviyelerine göre çözmeye yönelik bir çaba gösteriyor. Peki, atasözüne göre hangisinin “attığı taş baş yarmaz”? A: Dostun B: Düşmanın C: Sapanın D: Çobanın Cevap: A

HEYECAN DOLU MÜCADELE

Dünyanın en çok izlenen yarışması, katılımcılarına büyük ödüller kazandırmaya devam ediyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan bu eşsiz yarışma, toplamda 13 sorudan oluşan bir mücadele sunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayabilen şanslı yarışmacı, tam 5 Milyon TL’nin sahibi olabiliyor. Yarışmanın her bir sorusu, katılımcıyı bir sonraki aşamaya taşırken, aynı zamanda önemli barajları da geçmeyi gerektiriyor. İkinci soruda 5.000 ₺, yedinci soruda ise 50.000 ₺ barajı aşma fırsatı sunuluyor.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN SON ADIMLAR

Son soru olan 13. soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül olarak 5.000.000 TL’yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, daha önce geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Ayrıca, yarışmacılar istedikleri an çekilme kararı alabilir ve o ana kadar doğru yanıtladıkları son sorunun ödülünü kazanıyor. Bu benzersiz formatıyla “Kim Milyoner Olmak İster”, bilgi ve stratejiyi birleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor!