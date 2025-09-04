Yarışmada Tek Saat Dilimi Çin

YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK HEYECAN

Yeni bölümdeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçeceği yanıt, izleyenler için önemli bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler aktif bir şekilde cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm öneriyor.

Peki, hangi ülke tek bir saat dilimi kullanıyor? Seçenekler arasında A: ABD, B: Şili, C: Rusya, D: Çin yer alıyor. Doğru cevap ise D: Çin. Açıklama olarak, Çin’in yüzölçümü büyük olmasına rağmen yalnızca bir saat dilimi (Pekin saati, UTC+8) kullandığı belirtiliyor. Bu nedenle, doğu ile batı arasındaki saat farkı çok fazla olsa da resmi olarak aynı saat geçerli oluyor. ABD ise birçok saat dilimine sahiptir (Doğu, Orta, Dağ, Pasifik, Alaska, Hawaii vb.). Şili, coğrafi yapısı gereği birden fazla saat dilimi kullanıyor (örneğin, ana kara ve Paskalya Adası). Rusya da, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülke olarak 11 farklı saat dilimi kullanıyor.

VERİLEN ÖDÜLLER VE BARAJ SORULARI

Dünyanın en popüler ve ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödül kazanıyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor: 2. soru 5.000 TL, 7. soru ise 50.000 TL değerinde. Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL’yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alıyor. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülünü kazanıyor.