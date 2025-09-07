Yarışmadaki Sorular İlgi Çekiyor

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜMÜ İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Yarışmanın yeni bölümündeki sorular, izleyicilerde büyük bir merak ve ilgi yaratıyor. Katılımcının vereceği cevaplar, seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sırada birçok kişi, doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Eğlenceli ve bilgilendirici yapısıyla dikkat çeken yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi sunuyor.

YARIŞMANIN SORUSU VE CEVABI

“Barış Manço’nun Müsaadenizle Çocuklar” şarkısının klibinde kimler yer almamıştır? Cevap seçenekleri arasında: A: Burak Kut B: Mustafa Sandal C: Ercan Saatçi D: Hakan Peker yer alıyor. Doğru cevap: B.

BÜYÜK ÖDÜL VE STRATEJİK DÜŞÜNME GEREKİYOR

Türkiye’nin en heyecan verici bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplam 13 sorudan oluşan bu zorlu yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları da mevcut: • 2. soru: 5.000 ₺ • 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu) • 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu). Eğer bir soruda takıldığınız takdirde, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanıyorsunuz. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak tamamlıyorsunuz. Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi ön plana çıkarmak gerekiyor! Siz de bu eşsiz maceraya katılmaya hazır mısınız?