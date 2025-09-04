Haberler

Yarışmadaki Yeni Sorular Heyecan Veriyor. Espressonun Latince Anlamı Nedir? KİM MİLYONER OLMAK İSTER? 5 Milyon TL Ödül Veriliyor! Baraj Soruları Belirli Aşamalarda Bulunuyor

YARISMA SORULARI İLE HEYECAN ARTAR

Yarışmadaki her yeni soru, izleyicileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında sadece yarışmacılar değil, ekran başındakiler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyup cevap vermeye çalışıyor. Peki, “Espresso” kelimesinin Latince kökenli anlamı nedir?

YARIŞMA FORMATINI KEŞFET

Dünyanın en popüler ve en yüksek ödüllü bilgi yarışması atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olabiliyor. Yarışmada çeşitli aşamalarda baraj soruları mevcut:

• 2. soru: 5.000 ₺
• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺
• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanıyorsunuz. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlıyorsunuz.

ÖNEMLİ

Yabancıların Hakları İçin Protokol İmzalandı

Türkiye Barolar Birliği ve Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların haklarını korumak için işbirliği protokolü imzaladı. Bu adımla, yabancılar hukuku alanındaki standartların artırılması hedefleniyor.
Erzurum’da Trafik Kazasında Kavga Yaşandı

Erzurum'da trafik kazası sonrası sürücüler ve akrabaları arasında sopalı ve yumruklu kargaşa çıktı; üç kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

