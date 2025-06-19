Yarışmalar Mersin’de Heyecan Yarattı

HER YIL DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her sene organize ettiği ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri kapsamında Mersin İl Müftülüğü bilgi yarışması ve ayet ile hadis ezberleme yarışması düzenledi. Gerçekleştirilen yarışmalarda ödül kazanan din görevlileri başarılarını elde etti. Mersin’deki din görevlilerinin yoğun katılım gösterdiği bu yarışmalarda büyük bir heyecan yaşandı.

YARIŞMA SONUÇLARI

Bilgi yarışmasında Anamur ilçesinden Mehmet Ali Ekinci birinci, Akdeniz ilçesinden Hamza Şafak Serttaş ikinci, Gülnar ilçesinden Ramazan Adsan ise üçüncü sırayı elde etti. Ayet ve hadis ezberleme yarışmasında ise Silifke ilçesinden Veysel Şahin birinciliği kazanırken, Yenişehir’den Güler Erzi Yüksel ikinci, Tarsus’tan Kübra Nur Balkaya üçüncü olarak belirlendi. Yarışmalar, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman’ın başkanlığındaki komisyon tarafından değerlendirildi.

ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Yarışma sonucunda dereceye giren din görevlilerine altın ve kitap ödülleri verildi. Ayrıca İl Müftüsü Yığman, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti ve kendi yazdığı iki kitabı imzalayarak hediye etti.