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Yarışmanın Çeyrek Altın Heyecanı Devam Ediyor

YARIŞMANIN HEYECANI VE ÇEYREK ALTININ SAHİBİ

Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümüyle çeyrek altını kazanan gelin yine izleyicilerin dikkatini çekti. “Gelinim Mutfakta” 10 Haziran puan durumu ile ilgili araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Yarışmacıların gösterdiği performans, ekran başındaki izleyiciler kadar sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük yankı uyandırdı. Peki, bugün yarışmada kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı ve kim elenme tehlikesi yaşadı? İşte bu soruların yanıtları…

YARIŞMACILARIN PERFORMANSI

Bugünkü bölümde yarışmacılar, kendilerine verilen tarifi en iyi şekilde uygulayarak yüksek puanlar toplamak için çaba gösterdi. “Gelinim Mutfakta” 10 Haziran puan durumu, gün sonunda yapılan puanlamalar ile netlik kazandı. Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, çeyrek altının sahibi oldu. Jüri üyeleri ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanlar sonucunda oluşan sıralama dikkat çekici oldu.

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