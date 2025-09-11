Haberler

Yarışmanın Doğru Cevapları İzleyici Test Ediyor

YENİ SORULAR İLE İLGİ ÇEKİYOR

Yeni bölümlerde yer alan sorular, her yaştan izleyicinin dikkatini çekiyor. Yarışmacının vereceği cevabı dikkatle takip eden izleyiciler, aynı zamanda ekran başında doğru cevabı tahmin ederek kendi bilgilerini test ediyor. Bu programın sunduğu eğlenceli öğrenme imkanı, izleyiciler için bilgi dolu bir yolculuk sağlıyor. İzleyiciler, yarışmacının yerine kendilerini koyarak etkileşimli bir deneyim yaşıyor.

THE BEATLES’IN KONSERLERİ

Peki, The Beatles hangi ülkede halka açık konser vermemiştir? A: İspanya B: Japonya C: İtalya D: Hindistan. Cevap: D. The Beatles, aktif oldukları dönemde birçok ülkede konser vermiştir; fakat Hindistan’da hiç halka açık konser düzenlememişlerdir. Grup üyeleri yalnızca Maharishi Mahesh Yogi ile meditasyon yapmak için bu ülkeye gitmiş, ancak orada bir konser gerçekleştirmemiştir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI

Türkiye’nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru yanıtlayan şanslı yarışmacı, 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmada, belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruyu doğru bilen yarışmacı, 5.000 ₺ kazanıyor. 7. soru ise 50.000 ₺’lik baraj ödülünü garantiliyor. Son soru olan 13. soruda ise 5.000.000 TL’lik dev ödül sizleri bekliyor.

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Dilerseniz istediğiniz an çekilebilir ve o ana kadar kazandığınız son ödülü alabilirsiniz. Büyük ödülü kazanmak için hem bilginize hem de cesaretinize güvenmeniz gerekiyor! Bu eşsiz yarışma, heyecanı ve kazandırdıklarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kerkük’te Çocuklara Muhammed Hediye Dağıtıldı

Kerkük'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde, 'Muhammed' ismini taşıyan 95 çocuğa hediye verildi. Bu etkinlik, şehirde ilk kez yapıldı.
Patnos’ta İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

Patnos'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

