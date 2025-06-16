Yarışmanın Seçmeleri Hızla Devam Ediyor

YARIŞMA SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

Yaz ekranını renklendirecek yarışmanın seçmeleri hızla sürüyor. Yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından alınabiliyor. Ön eleme turlarını geçmeyi başaran yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor. Yeteneksizsiniz jürisi içerisinde yer alan Hande Yener, bu süreçte dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Peki, Hande Yener kimdir?

HANDE YENER HAKKINDA BİLGİLER

1973 yılının Ocak ayında İstanbul’da dünyaya gelen Hande Yener, baba tarafından Muğla Marmaris’lidir. Boyu 1.64 cm, kilosu 55, burcu ise Oğlak’tır. Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener çiftinin kızı olan Hande Yener’in babası, bir dönem profesyonel futbol oynamış ve 2012 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Müzik kariyerinin yanı sıra, çok sayıda şarkının söz yazarı ve bestecisi olarak da tanıdık bir isimdir. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1990 yılında 17 yaşında bir evlilik yaşamış, bu evliliği 1994 yılında sona ermiştir. Bu evlilikten 1991 yılında doğan oğlu Çağın Kulaçoğlu, müzik sektöründe DJ olarak kariyerini sürdürüyor.

EŞİ VE GELECEK PLANLARI

Hande Yener’in eşi Uğur Kulaçoğlu ile 1990-1994 yılları arasında evli kaldığı biliniyor. Yener, ayrıca bir dönem manken Ümit Cem Şenol ile evleneceklerine dair haberler çıkmış fakat sonrasında ayrıldıkları açıklanmıştır. 2015 yılında iş yaşamına atılan sanatçı, Muğla’da Sebastian Beach Club adlı bir gece kulübü ve plajı işletmeye başlamıştır. Jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener’in yer alacağı yarışmada programın sunuculuğunu Alp Kırşan üstlenecek. Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfetmek için bu etkileyici jüri bir araya geliyor.