Yarışmaya katılan Simay Atlı depremde can verdi

Ekranların sevilen yarışmalarından ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Simay Atlı depremde can verdi.

Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Simay Atlı’nın 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yarışmadan 2 bin TL ile ayrılan Simay Atlı ve izleyiciler arasında bulunan ablası arasındaki diyalog hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındakileri de güldürmüştü.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bir acı haber de Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı’dan geldi. Atlı’nın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kısa bir süre önce katıldığı ‘Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevaplarla stüdyodakileri güldüren Atlı, sempatik tavırlarıyla sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

Annesiyle birlikte enkaz altığında kaldığı binada hayatını kaybeden Simay Atlı, 21 yaşındaydı. Psikoloji okuyan ve yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Atlı, Kahramanmaraş’ta çöken Penta Park’ta oturuyordu.

Genç yarışmacı Kahramanmaraşlı olduğunu ancak İstanbul Beşiktaş’ta ablasıyla beraber oturduğunu söylemişti.