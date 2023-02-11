Yarseli Barajı patladı mı? Açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, deprem bölgesindeki baraj ve göletlerin anlık olarak takip edildiğini açıkladı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığına dair yayılan iddaların asılsız olduğunu duyurdu.

“Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Benzer bir dezenformasyonun Atatürk Barajı ile ilgili de üretildiğini hatırlatan Kirişci, durumu yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade etti.

Yarın da Hatay’daki barajları yerinde inceleyeceği bilgisini veren Kirişci, “Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” uyarısını yaptı.

“Doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takip edin”

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, baraj patladığına dair asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığı, vatandaşların manipülatif içerikler karşısında dikkatli olmaları, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takipte kalmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Vali Doğan, Yarseli Barajı’nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları ifade ettii:

“Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar.”