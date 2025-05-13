Yaş Çay Fiyatı 2025 Yılında 25,44 TL

YAŞ ÇAY ALIM BEDELLERİ AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için belirlenen yaş çay alım bedellerini güncelledi. 2024 yılında 19 TL olarak belirlenen yaş çay fiyatı, bir sonraki yıl için 2025’ta 25,44 TL olarak yeniden belirlendi.

REKOLTE VE ALIM MİKTARI

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin toplamda 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. ÇAYKUR, 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi ve benzer bir alım miktarını 2025 yılında hedefliyor.

ÜRETİCİLERDEN MEMNUNİYET

Açıklanan yeni yaş çay fiyatı, üreticiler tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Bakanlık, üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileyerek, yaş çay sektöründe istikrarın devam edeceğini belirtiyor.

ÖZET BİLGİLER

– 2024 yılı rekoltesi: 1 milyon 430 bin ton

– ÇAYKUR’un 2024 yılı alımı: 783 bin ton

– 2024 yılı yaş çay fiyatı: 19 TL

– 2025 yılı yaş çay fiyatı: 25,44 TL