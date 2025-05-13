Ekonomi

Yaş Çay Fiyatı Açıklandı! T.O.B. Duyurdu

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YAŞ ÇAY ALIM FİYATI ARTIRILDI

Karadeniz Bölgesi’nde tarım ile uğraşan üreticileri ilgilendiren yaş çay alım fiyatı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için belirlenen yaş çay bedelini 19 liradan yüzde 33.89 oranında artırarak 25.44 liraya yükseltmiş oldu.

ÜRETİCİLERİN ALACAKLARI BELİRLENDİ

Çay kesimi gerçekleştiğinde, bu yeni fiyatın geçerli olacağı ve üreticilerin alacakları tutarın da böylelikle netleştiği ifade ediliyor. Bu artış, Karadeniz’deki çay tarımı yapan kişilerin ekonomik durumunu olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip.

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