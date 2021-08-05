Dün toplanan Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yüksek Askeri Şura toplantısında TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı ise Musa Avsever oldu. Yeni terfilerle 240 olan amiral ve general sayısı da 266’ya yükseldi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe’deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürerken toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

SARIKLI AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın da olduğu öğrenildi.