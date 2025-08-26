Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Sorunlar Yaşıyor

REKABETÇİLİKTEKİ DENGE

Yaş meyve ve sebze ihracatçıları, Avrupa pazarındaki rekabetçiliği geri kazanmak amacıyla döviz kurundaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan, iklim değişikliği sebepli olarak nisan ayında yaşanan zirai don olayları ve yaz aylarındaki aşırı sıcakların taze meyve ve sebze üretimi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Sert çekirdekli meyvelerde meydana gelen kayıpların ihracatı tatmin edici seviyelere düşürdüğünü belirten Yazgan, üreticilerin her türlü olumsuz durumda üretimde kararlı olduğunu, ihracatçıların da mücadele etmekten vazgeçmediğini ifade etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl yaşanan ürün eksikliğinden ötürü yüzde 9-10’un üzerinde bir kayıp yaşandığını dile getiren Yazgan, “Yıl sonunda narenciye ürünlerinin devreye girmesiyle bu açığı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Kiraz ihracatı bu yıl yok denecek kadar az oldu. 75-80 bin ton ürün satan bir ülke için 6 bin tonluk ihracat yok gibi bir şey.” dedi.

ÜRETİMLE PAZARDA KALMAK

Olmayan ürünlerle ihracatın dengelenebilmesinin pazarda sürekliliği sağlamayacağını belirten Yazgan, Türkiye’nin kiraz üreticisi ve ihracatçısı olarak ön planda olması gerektiğini vurguladı. Kirazdan kaybetmenin ama narenciyeden de kaybetmenin doğru bir mantık olmadığını ifade ederek, her ülkenin bu alanda fırsat kolladığını ve Türkiye’nin rakipsiz olmadığını hatırlattı. “Dünyada rakipsiz değiliz. Siz olmazsanız hemen o ülke devreye giriyor. Söz konusu pazarda o ülke devamlılığı sağlarsa oraya kaçış olur. Türkiye, üretim açısından ve pazarlara hakim olma açısından çok güçlü. Ben çok ciddi yer değiştirme olacağını düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

GİRDİ MALİYETLERİ VE DÖVİZ KURU

Yazgan, bu süreçte en büyük sorunun artan girdi maliyetlerinin döviz kuruyla karşılanamaması olduğunu belirterek, “Fiyatlarımızı, baskılanmış döviz kuruyla girdi maliyetleriyle kıyasladığımızda, karlılık açısından üreticimiz ve ihracatçımız beklentileri karşıladığında bu pazarlarda büyük fırtınalar estirebilecek ülkeyiz. Girdi maliyetleri ile döviz kuru arasındaki makas ihracatçıları zorluyor. Döviz kurunun artması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Şu anda iç piyasanın ihracata göre daha avantajlı olduğunu dile getiren Yazgan, “İçerde fiyatlar artıyor ama döviz kuru yükselmediğinden ihracat karlı olmaktan çıkıyor. İhraç ettiğiniz ürün bizler için fiyat açısından tercih edilmez oldu. Uluslararası pazarı kaybetmek istemiyoruz. Biz o pazarlarda olmak istiyoruz.” diyerek girdi maliyetlerinin sürekli artmasının ihracat üzerinde yarattığı baskıyı vurguladı. Yazgan, döviz kurundaki mevcut pozisyonun beklentileri karşılamadığı için Avrupa pazarındaki rekabetçiliğin kaybedildiğini belirtti.