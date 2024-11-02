Yasa Dışı Bahis İncelemesi: 280 Binden Fazla Hesap Kullanıldı

KTÜ ADLİ TIP ANA BİLİM DALI BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırmaya göre, “2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir” dedi. Prof. Dr. Özer, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı Uluslararası Hastalık Sınıflandırması El Kitabı’nda kumar oynama bozukluğunun, davranışsal bağımlılıklar arasında yer aldığını da belirtti. Kumara ilişkin bağımlılığın, 1980’de yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-3) “Patolojik Kumar Oynama” olarak tanımlandığını ifade etti.

YASA DIŞI BAHİSİN TEHLİKELERİ

Yasa dışı bahis ve şans oyunlarının tehlikelerine dikkat çeken Özer, “Yasa dışı bahis ortamı, herhangi bir yaş sınırlamasının olmadığı, kredi kartı dahil borçlanmayı körükleyen her türlü ödeme çeşitliliğinin uygulandığı, gayri yasal para transferlerinin yapılabildiği, vergilendirmenin olmadığı kayıt dışı bir alandır. Futbol başta olmak üzere spor müsabakaları üzerinden yapılan bu bahisler her geçen gün artmaktadır” dedi. Özer, internet üzerinden banka ödemeleriyle kumar oynamanın kolaylaştığını vurgulayarak, “Kumar bu şekli maalesef toplumda daha az tepkiyle karşılanmaktadır. Oysa asıl mağduriyet bu mecralarda meydana gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

BAĞIMLILIK YAŞI DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Özer, bağımlılık yaşının düştüğüne dikkat çekerek, “Patolojik kumar oynama diye baktığımızda dünyada 9 yaşında bağımlıların olduğunu, Türkiye’deki literatüre bakarsak da 13-14 yaşında bağımlıların olduğunu biliyoruz. Bu eskiden olmayacak şeylerdi” dedi. Ülkemizde kumarın yasak olduğu yerlerde 9 ya da 13-14 yaşındaki çocukların buna ulaşmasının zor olduğunu belirten Özer, online oynamanın kolaylaşmasının bağımlılık yaşını geriye ittiğini açıkladı.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Bu durumun bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Özer, “Ailelerin ekonomisini bozarak insanları intihara ve depresyona sürükleyerek, hırsızlık ve cinayet gibi suçların artmasına neden olarak halk sağlığı sorunu olduğunu düşündüğümüz için buna dikkat çekmemiz lazım. Devletin bu konuda bazı yaptırımlar, bazı önlemler alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

DAVA SAYILARINDAKİ ARTIF

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 2023 Sayıştay Denetim Raporu’na dayanarak bilgi veren Özer, “Yasa dışı bahisle ilgili olarak açılan davaların sayısının son iki yılda artış gösterdiği görülmektedir. 2019 yılında 119 dava açılırken, 2023 yılında bu sayının 1937’ye yükseldi” dedi. Özer, 4 yıllık sürede dava sayısının 20 kat arttığını ifade etti.

KUMARIN ZARARLARI HAKKINDA FARKINDALIK

Özer, kumarın zararlarına ilişkin bireyleri bilinçlendirmek için toplumda farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. “Okullarda, gençleri hedef alan eğitim programlarıyla kumarın zararları anlatılabilir” diye ekledi. Kur’an-ı Kerim’de kumar ile ilgili ayetlerin olduğunu da vurgulayan Özer, “Bu hususta camilerde, ibadetlerde, sohbet ve benzeri durumlarda din görevlileri tarafından toplum sık sık uyarılabilir. Ayrıca Diyanet ve ilahiyat fakülteleri aracılığıyla toplumsal bilgilendirmeler yapılabilir” dedi. Kumar bağımlılığı yaşayan bireyler için profesyonel yardım, terapi ve rehabilitasyon programlarının erişilebilir hale getirilmesinin önemine de dikkat çekti.