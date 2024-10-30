“Yasa Dışı Bahis Nedeniyle İki Başkan Cezalandırılabilir”

ADANA DEMİRSPOR VE GAZİANTEPSPOR BAŞKANLARI PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK’nın başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. PFDK’dan yapılan açıklamada, “Adana Demirspor A.Ş. Kulübü Başkanı Bedirhan Durak’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine… Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

CEZA SINIRLARI VE YASAL DÜZENLEMELER

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK’nın Başkanı Memik Yılmaz’ın, üç aydan bir yıla kadar men cezası alabileceği bilgisini kamuoyu ile paylaşıldı. Bu maddenin ilk bölümünde yer alan kurallar, futbol müsabakaları ve futbol ile ilgili herhangi bir aktivite üzerinden bahis oynamanın yasak olduğunu vurguluyor. Ayrıca, bahis veya benzeri şans oyunlarını tanıtan ya da bunlara aracılık eden işletmelerde görev almak, yasaklanmış durumda. Maddede belirtilen hükümlere aykırı hareket edenlerin ise, müsabakalardan üç aydan bir yıla kadar men cezası ile cezalandırılabileceği ifade ediliyor.